عمليات بغداد تؤكد استمرارها في محاسبة مخالفي الحظر

2020/05/18 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، استمرارها في محاسبة المخالفين لإجراءات حظر التجوال الوقائي في العاصمة، فيما أعلنت إلقاء القبض على ٤٦١٣٤ مخالفاً.

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