مسؤول حكومي: رواتب الموظفين لشهر أيار ستصرف كاملة

2020/05/18 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي مسؤول تامين رواتب الموظفين لشهر ايار الجاري.

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