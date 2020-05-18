الصدر في ثاني رد بشأن

2020/05/18 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _العراق نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تغريدة مطولة للمرة الثانية في تعليق على حادثة رفع علم المثلية على مقر بعثة الاتحاد الاوربي ببغداد برعاية السفارتين الكندية والبريطانية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.وقال الصدر في رد مطول، موجه للسفارتين والبعثة الاوربية ببغداد، تحت مسمى “الحرية وحقوق الانسان”، “أنكم استحسنتم الزواج المثلي، فهذا لايعني ان تصدروه لبلادنا، كما انكم ترفضون ان تصدر ادياننا عندكم وتمنعون الحجاب والمحاكم الاسلامية والاحكام الشرعية، بل الامر وصل الى التعدي في بلدانكم على انبيائنا ورسولنا وأوليائنا وانتم لا تنطقون”.

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