اسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ شهرين

2020/05/18 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت السلطات في إسبانيا إنها سجلت 59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.وذكرت أرقام وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27709 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231606 حالات، الاثنين، مقابل 231350 في اليوم السابق.وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون المائة لليوم الثاني على التوالي.ومع بدء الحكومة في إلغاء القيود المفروضة على التنقلات، تفكر السلطات في توسيع استخدام الكمامات الإلزامي في وسائل النقل العام ليشمل جميع الأماكن العامة.وسمح، الاثنين، لسكان جزر الكناري ذات الكثافة السكانية المنخفضة؛ لا غراتيوسا وإلييرو ولا غوميرا وفورمنتيرا في البليار، من المشي في أي وقت من اليوم.لكن ستبقى قيود أكثر صرامة في مدريد وبرشلونة اللتين تضررتا تحديداً بدرجة أشد.

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