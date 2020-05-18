2020/05/18 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اكد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، تامين رواتب الموظفين لشهر ايار الجاري.وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية، ان ” الحكومة ستدفع رواتب الموظفين كاملة لشهر ايار ، مؤكداً ان عطلة عيد الفطر المبارك قد تؤثر في موعد صرف الرواتب حتى نهاية الشهر او مطلع حزيران لكنها مؤمنة”.واضاف ان هناك اجراءات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي يكشف مصير رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي يكشف مصير رواتب الموظفين لشهر أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).