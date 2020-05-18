أصوات قد يعني سماعها خطر الإصابة بالخرف

2020/05/18 | 22:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لا يعد الخرف مرضا في حد ذاته، ولكنه مجموعة من الأعراض المرتبطة بتلف الدماغ.وهناك أكثر من 400 نوع مختلف من الخرف والأعراض التي يعاني منها الشخص تعتمد على جزء الدماغ المتضرر.وتشمل الأعراض الشائعة الموجودة في جميع أشكال الخرف فقدان الذاكرة والارتباك، بينما تنتج أشكال معينة من الخرف أعراضا أكثر وضوحا، مثل […]

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