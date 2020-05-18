2020/05/18 | 22:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الانسان تدعو الكاظمي الى التدخل العاجل تلافياً لتفاقم الوضع في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تدعو الكاظمي الى التدخل العاجل تلافياً لتفاقم الوضع في الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تدعو الكاظمي الى التدخل العاجل تلافياً لتفاقم الوضع في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).