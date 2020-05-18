2020/05/18 | 22:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يكشف كواليس تشكيل حكومته ويحذر من "الإنحدار للفوضى" {موسع} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف كواليس تشكيل حكومته ويحذر من "الإنحدار للفوضى" {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف كواليس تشكيل حكومته ويحذر من "الإنحدار للفوضى" {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).