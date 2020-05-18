العبادي يكشف سبب رفض الكتل لعلاوي و يؤكد : سأدعم الكاظمي حتى ينجح

2020/05/18 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، سبب رفض الكتل السياسية للمكلف الاسبق بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفبق علاوي.وقال العبادي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان “القوى السياسية رفضت علاوي لانها رأت فيه تزمتا بالرأي، و علاوي تعامل بمداولة عنجهية مع القوى السياسية “.و اضاف “نصحنا […]

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