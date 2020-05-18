جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا

2020/05/18 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه خسر الكثير بسبب حديثه في السياسة، بسبب الأحداث التي جرت ولازالت في بلاده سوريا، منوها بأن حديثه كان ضروريا بسبب رؤيته لوطنه وهو يحترق وينهار فكان من واجبه كمواطن أن يدلي برأيه.وأكد جمال سليمان، في مقابلة متلفزة أنه لم يندم على الحديث في السياسة رغم خسارته الكثير، مشيرا […]

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