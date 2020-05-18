2020/05/18 | 22:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لمخالفي الحظر الوقائي الذين تم القبض عليهم.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "القوات الأمنية منذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 18 آيار، وخلال عملية تطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، القت القبض على 46 ألفاً و134 مخالفاً".وأضافت انها "حجزت 3253 عجلة ودراجة نارية مختلفة، فيما بلغ عدد الغرامات 115 ألفاً و762 غرامة"، مبينة انها "سهلت دخول 120 ألفاً و580 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".وشكرت القيادة "جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي"، مؤكدة "استمرارها بمحاسبة المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن عن حصيلة جديدة لمخالفي الحظر الوقائي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن عن حصيلة جديدة لمخالفي الحظر الوقائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).