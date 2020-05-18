الامارات تسجل 832 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/18 | 22:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، مساء يوم الاثنين، عن تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الضحاك في بيان، إن "توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37 ألفاً و844 فحصاً جديداً وكشف عن 832 إصابة جديدة بكورونا".وأضافت أن "إجمالي الحالات وصل إلى 24 ألفاً و190 إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات".وبينت انه "تم تسجيل اربع حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 224 حالة"، موضحة ان "14 ألفاً و389 مريضا يتلقون العلاج من فيروس كورونا".وأكدت الضحاك "ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة".

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