أردوغان يفرض عزلا عاما خلال عيد الفطر

2020/05/18 | 22:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجول شامل في جميع ولايات البلاد في فترة 23-26 مايو الجاري، مؤكدا استئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من 29 مايو.وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: “سنواصل خطة إعادة الحياة الطبيعية وفق تطورات كورونا..لا يمكن القضاء […]

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