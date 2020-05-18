الدواعش والشاذون.. بضائع أمريكا للعراق

2020/05/18 | 22:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت 14 محافظة من اصل 18 محافظة عراقية عام 1991 ضد حكم الطاغية السفاح صدام حسين والمعروفة بـ"الانتفاضة الشعبانية"، ك...

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