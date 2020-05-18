مانشستر سيتي يعلق على مسلسل البرنس

2020/05/18 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق نادي مانشستر ستي الإنجليزي على ظهور قميصه في أحد مشاهد مسلسل “البرنس”، الذي يحظى بمشاهدة واسعة في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان.وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي باللغة العربية على “تويتر”، ليل الأحد: “مش (ليست) أخلاقنا دي (هذه) يا دياب”.ويشير الحساب في كلامه إلى الفنان المصري محمد دياب، الذي كان يرتدي […]

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