صحة الرصافة تعلن تفاصيل الحالات الـ 45 المؤكد اصابتهم بكورونا اليوم

2020/05/18 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الرصافة اليوم وعددها 45:

1- رجل بعمر 60 سنة من السيدية محلة 825

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