الصين تعلن براءتها من «كورونا» وتقدم للعالـم ملياري دولار

2020/05/18 | 22:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيدعا الرئيس الصيني، أمس الاثنين، إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس «كورونا» تحت إشراف منظمة الصحة العالمية عندما تتم السيطرة على الفيروس، كما دافع عن تعامل بلاده مع تفشي الوباء.وتعهد الرئيس شي جين بينغ، في رسالة عبر الفيديو لاجتماع على الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة، بمبلغ ملياري دولار على عامين لدعم الاستجابة لـ»كوفيد 19».ومن المتوقع خلال الاجتماعات التي تستمر يومين، أن يدعو وزراء الصحة من مختلف أرجاء العالم إلى تقييم مستقل لأداء منظمة الصحة الذي قوبل بانتقادات قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال شي الذي وصف الجائحة بأنها «أخطر حالة طوارئ صحية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، إن بكين تعاملت على طول الخط «بانفتاح وشفافية ومسؤولية»، مضيفا أنها نجحت في التغلب على الفيروس.ومن المتوقع أن تبحث جمعية الصحة العالمية قرارا يعرضه الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى إجراء تقييم مستقل لأداء المنظمة تحت إشراف مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس.وأظهرت مسودة للقرار اطلعت عليها «رويترز»، تأييد 116 دولة من 194دولة عضوا بالمنظمة للقرار.

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