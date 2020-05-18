الشروع بـ «الحظر المناطقي»: حصر (٦) مناطق وزيادة الرصد الوبائي

2020/05/18 | 22:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميقرر وزير الصحة فرض الحظر على ست مناطق في العاصمة بغداد وذلك بعد ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت الوزارة عن أخذ احتياطاتها لتوسيع أماكن العزل.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «تقرر البدء بالحظر المناطقي التام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 20 ايار 2020، ولمدة اسبوعين، ولبعض القطاعات والمحلات للمناطق الاتية، والمؤشرة لدى دائرتي صحة الرصافة والكرخ وهي: مدينة الصدر، ومدينة الحبيبية، ومدينة الكمالية، ومدينة الحرية، ومدينة الشعلة، ومدينة العامرية».واضاف انه «سيتزامن مع تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات مع، وعمليات التعفير والتوعية الصحية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومديرية الدفاع المدني وأمانة بغداد ووسائل الاعلام والدوائر والمؤسسات المعنية وبالإشراف المباشر من الوزير».ونوه التميمي الى أنه «ستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الاصابات فيها وبناءً على المواقف الوبائية اليومية.بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١)». وأضافت أن «مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٥بغداد/ الكرخ: ٤٥مدينة الطب: ٣٠البصرة: ٧النجف: ٣واسط: ٣كربلاء: ٢المثنى: ٣ديالى: ٢نينوى: ١السليمانية: ٩وأوضحت الوزارة أن «مجموع حالات الشفاء بلغت ٩٢ حالة، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٤٨بغداد / الكرخ: ١٩مدينة الطب: ٤البصرة: ٢٠صلاح الدين: ١وأكدت أنه «تم تسجيل أربع وفيات موزعة كالتالي: حالة في بغداد/ الرصافةحالة في بغداد/ الكرخحالتين في مدينة الطبوأشارت الوزارة إلى أن «مجموع الإصابات بلغ ٣٥٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٣١٠، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ١١١٧، ومجموع الوفيات: ١٢٧».وكشفت الوزارة الصحة عن الأماكن الرديفة لاستقبال المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد بعد امتلاء المستشفيات خصوصا مستشفيات بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزراء سيف البدر إن “وزارة الصحة قامت بتأجير ثلاثة فنادق في العاصمة بغداد وخصصتها مراكز للحجر بعد امتلاء مستشفى الفرات وابن الخطيب”، لافتا إلى إن “الإصابات المرتفعة تتركز في جانب الرصافة من العاصمة بغداد”.وأضاف أن “امتلاء المستشفيات يعود للارتفاع الإصابات خلال الأسبوع الماضي وعلى وجه الخصوص في العاصمة بغداد”، مبينا أن “أمر امتلاء المستشفيات لن يمثل قصور في عمل وزارة الصحة إنما جميع دول العالم توجه الجائحة وقدراتها الصحية محدودة”.في الغضون، أكد عضو خلية الازمة النيابية سلمان الغريباوي أن قرار الحظر الشامل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة ٢٢ ايار وحتى الأول من حزيران.وقال الغريباوي إن «خلية الازمة الحكومية ستعلن بشكل رسمي عن دخول البلاد حظر التجوال الشامل بدءا من يوم الجمعة ٢٢ ايار وحتى الاول من حزيران المقبل”.وأضاف أن “ارتفاع نسبة معدل الإصابات بفيروس كورونا يشكل خطورة كبيرة على مجتمعنا العراقي”، مؤكدا أن “الوضع الحالي لايسمح لخلية الازمة الحكومية اعلان فرض حظر التجوال الشامل لفترة طويلة بسبب الاوضاع المعيشية لأصحاب الدخل المحدود”.ولفت الغريباوي إلى أن “هناك وعي كبير لدى عامة الشعب بإدارة خلية الازمة بالإعلان الحظر الشامل للسيطرة على تفشي وباء كورونا في البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بـ «الحظر المناطقي»: حصر (٦) مناطق وزيادة الرصد الوبائي) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بـ «الحظر المناطقي»: حصر (٦) مناطق وزيادة الرصد الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).