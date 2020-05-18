البصرة تعلن إعادة العمل بالمشاريع الصحية وإنشاء المستشفيات التي توقف العمل بها

2020/05/18 | 22:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ صفاء الفريجياعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، إعادة العمل للمشاريع الصحية والطبية وفي مقدمتها مشاريع إنشاء المستشفيات التي توقف العمل بها قبل فترة وجيزة.وقال مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، انه»في ظل الأزمة الصحية العالمية، بات من الضروري منح القطاع الطبي والصحي، أكثر خصوصية من السابق»، لافتاً إلى أن»المحافظ وجه بشكل مباشر باعادة العمل لإكمال مشاريع القطاع الصحي والطبي، والاهتمام بها».واضاف، ان»مشروع إنشاء مستشفى شط العرب، المكون من (100) سرير، كان قد سحب من الشركة المنفذة، بعد ان تلكأت في أعمالها، والمشروع الآن في دور الإحالة لشركة جديدة»، موضحا انه»تمت إعادة العمل لمشروع إنشاء مستشفى سفوان ذات الـ(100) سرير، بعد الاتفاق على دخول شركة أخرى مع الشركة المنفذة لعدم قدرتها على مواصلة العمل».ولفت إلى أن «الأمر مشابه لمشروع إنشاء مستشفى أبي الخصيب ذات الـ(200) سرير، فقد تم إضافة شركة ثانية لتنفيذ العمل، مع الشركة المنفذة ومنح المشروع عامين اضافيين، في حين تبلغ نسب الإنجاز بحدود50%، ويجري العمل حاليا في استيراد الاجهزة الطبية وباقي المستلزمات المهمة لاكمال المشروع».واشار الى ان «مشروع إنشاء مستشفى الهارثة المكون من 100 سرير، يواجه مشاكل عديدة ومزمنة، منها إن الشركة المنفذة متلكئة أساسا، ولا تمتلك كوادر تابعة لها بالعراق، إلى جانب وجود مشكلة مالية في سلف المشروع ومشكلة أخرى في المنطقة، بسبب النزاعات العشائرية، والتي أثرت على تنفيذ المشروع، فيما تبلغ نسبة الإنجاز حوالي 37% بينما المدة التعاقدية للمشروع انتهت اساسا، وتم سحب الاعمال وهناك خطوات قانونية وإدارية في الموضوع، ومن ثم سيتم اعلانه وإحالته لشركة منفذة اخرى».وبين ان «مشروع انشاء مستشفى الزبير المكون من (200) سرير، يتواصل العمل فيه، وتبلغ نسبة الإنجاز أكثر من 58%، وهناك خطوات في المشروع يجري العمل حاليا لاكمالها وخصوصا فقرات استيراد الاجهزة الطبية ومنظومة التبريد والمصاعد والمولدات الكهربائية ومن ثم تنفيذ التشطيبات».وعن المستشفى الجامعي الذي ينفذ في مركز المدينة والمكون من (400) سرير، مبينا إن»الاعمال متواصلة في المشروع الذي سيضم عيادة استشارية ذات (4 طوابق)، وقسم للطوارئ مؤلف من (4 طوابق)، ضمن البناية الرئيسية للمستشفى التي ستتكون من (15 طابق) مع مهبط (طائرة هليكوبتر)، كما سيضم المستشفى كافة الاقسام العامة، باعتباره مستشفى تعليمي لدراسة وتعليم طلبة كلية الطب».واكد ان «هناك مشاريع أخرى أعيد العمل اليها في هذا القطاع، منها إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز صحي في منطقة القبلة في حي المركز، وإنشاء وتجهيز طبي لمركز طبي في قضاء المدينة، إلى جانب انشاء وتجهيز مراكز صحية جديدة في ناحية سفوان، وناحية الثغر، وأقضية الزبير، أبي الخصيب والفاو .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تعلن إعادة العمل بالمشاريع الصحية وإنشاء المستشفيات التي توقف العمل بها) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تعلن إعادة العمل بالمشاريع الصحية وإنشاء المستشفيات التي توقف العمل بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).