بشير الحداد يستلم طلباً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات المجلس واجتماعات اللجان ويوجه بعرض الطلب في إجتماع هيئة الرئاسة

2020/05/18 | 22:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستلم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الإثنين طلبا رسمياً موقعا من 145 نائب يطالبون باستئناف عقد جلسات المجلس وعودة اجتماعات اللجان النيابية وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية في هذه المرحلة الصعبة.الحداد بدوره وجه بما يلي :” يعرض طلب السادة النواب في إجتماع هيئة الرئاسة القادم

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