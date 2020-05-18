وزارة الزراعة تقرر فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات

2020/05/18 | 22:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نينوى.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه وكالة صدى , إنه “بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في أحد حقول الدواجن بمحافظة نينوى قررت وزارة الزراعة فرض

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