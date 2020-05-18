اعتقال اكثر من 46 ألف مخالف للحظر في بغداد منذ 17 اذار

2020/05/18 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال اكثر من 46 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار الماضي.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكن من القاء القبض على ٤٦١٣٤ […]

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