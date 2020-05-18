صادرات أوروبا من القمح اللين ترتفع 64%

2020/05/18 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين في موسم 2020/2019، الذي بدأ في يوليو الماضي، وصلت إلى 30.26 مليون طن بحلول السابع عشر من مايو.والرقم مرتفع 64 في المئة عن حجم الصادرات بحلول الثاني عشر من مايو العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي من […]

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