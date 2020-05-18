صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات الـ 45 الجديدة بكورونا

2020/05/18 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 45 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد، مبينا اكمال كافة اجراءات الحظر المناطقي الذي سيطبق بعد غد الاربعاء.وقال الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 1- رجل بعمر 60 سنة من السيدية محلة […]

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