صحة النجف تكشف عن اصابة عائلة باكستانية بكورونا وتبدأ التحري عن اسباب العدوى

2020/05/18 | 22:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف بينت دائرة صحة النجف الاشرف ان الاصابات الثلاثة بفيروس كورونا التي سجلتها المحافظة اليوم تعود لعائلة باكستانية تسكن النجف.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، أن “الاصابات الثلاثة التي اعلنتها الوزارة اليوم في موقفها الوبائي هم عائلة باكستانية تتكون من (أب، ام، وولد) تسكن النجف واكتشفت اصابتهم بالفيروس بعد مراجعة […]

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