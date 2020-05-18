الكاظمي يكشف كواليس تشكيل حكومته ويحذر من

2020/05/18 | 22:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كواليس تشكيل الحكومة" مؤكداً "على حماية المتظاهرين وسعيه لاستكمال الحكومة".

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