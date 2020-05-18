بالصورة،،أدوية بندول ومراهم أمراض جنسية وجلدية تالفة في منفذ القائم

2020/05/18 | 22:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيأة المنافذالحدودية، اليوم الاثنين، إتلاف أدوية بشرية غير مستوفية للشروط الصحية في منفذ القائم الحدودي.وقال بيان الهيأة رصدته “يس عراق”، ان “منفذ القائم الحدودي في محافظة الانبار مع الجارة سوريا أتلف أدوية بشرية (71) كارتون لعدم وجود إجازة استيراد خاصة بها وكذلك بسبب عدم حفظها بشكل صحي” .واضاف البيان، […]

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