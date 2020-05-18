كوردستان تفرض حظر التجوال الشامل أيام العيد

2020/05/18 | 22:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين فرض حظر التجوال الشامل في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر، موضحة أن الحظر سيبدأ أول أيام العيد ويستمر لغاية 72 ساعة.

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