الكاظمي: اننا بحاجة الى التعاون والتظافر مع كل قوى شعبنا من كتل برلمانية واحزاب سياسية

2020/05/18 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الاثنين (18 ايار 2020)، عن ملفين يعتزم وفد اقليم كردستان الرسمي مناقشتهما في بغداد باليومين المقبلين خلال زيارته المرتقبة للعاصمة فيما طرح حلاً قال ان اعتماده سيسهم بانهاء ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب، أحمد الصفار، الإثنين، عن تقديم وزارة المالية طلبا رسميا لمجلس النواب، بتخويل وزير المالية الاقتراض داخليا وخارجيا، فيما طرح 4 ملاحظات على الطلب.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الاثنين (18 آيار 2020)، الحكومة الاتحادية بالتدخل وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي يعيشها مواطنو اقليم كردستان مشيراً ان على بغداد إجبار الحكومة الكردية على صرف الرواتب المتأخرة في

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