الكاظمي يكشف عن التحديات التي تواجهه ويؤكد: تصديت لواجبي واعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامي

2020/05/18 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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العراق أكبر من التحديات

مصطفى الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء

مع اقتراب الموعد الذي قطعته امام البرلمان لاستكما...





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