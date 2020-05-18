بعد إتلاف دراجته،،شاب يهدد بإحراق نفسه امام مقر شرطة واسط

2020/05/18 | 22:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هدد شاب بإحراق جسده امام مقر قيادة شرطة محافظة واسط، إثر اكتشافه إتلاف دراجته النارية بعد أيام على مصادرتها.وقال الشاب احمد عبد علي من محافظة واسط، في منشور على صفحته في فيسبوك، ان دراجته الجديدة التي اشتراها قبل شهرين والتي لايزال يدفع اقساط ثمنها، قد تم إحراقها على يد شرطة المحافظة […]

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