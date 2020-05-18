بالفيديو،، إطلاق سراح 4 معتقلين من المتظاهرين في الديوانية بكفالة مالية

2020/05/18 | 22:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلقت محكمة القادسية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، سراح اربعة من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال مراجعتهم إياها في وقت سابق من نهار اليوم.🛑انباء تشير ان قاضي خفر محكمة القادسية يطلق سراح المتظاهرين المعتقلين بكفالة مالية!!#العراق_وبس pic.twitter.com/UBCIinLNRZ — نـ๋͜‏ـﮧنـ๋͜‏ـﮧﯛ̲୭شـ๋͜‏ـﮧ • 🐼🌿 (@nnosha98) May 18, 2020 وجرت اليوم مناوشات […]

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