2020/05/18 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، بدء أولى جولات المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.وقالت الوزارة في بيان: إن الوكيل الأقدم السفير، عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مُقدّمتها أولى جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي الذي دعت إليه واشنطن.وأضاف أن الجانبين بحثا رؤيتهما لإنشاء علاقة إستراتيجية مُتوازنة، تقوم على قاعدة المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل.وتهدف المفاوضات لإعادة صياغة العلاقة بين الجانبين، ومسألة الوجود الأمريكي في البلاد، ومواجهة داعش، ومستقبل التعاون بين واشنطن وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن بدء اولى جولات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن بدء اولى جولات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).