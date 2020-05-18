تنظيم داعش يعدم 11 شخصاً في سوريا

2020/05/18 | 22:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعدم تنظيم داعش في يومين 11 شخصاً بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام، وفق ما أفاد اليوم الإثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن تنظيم داعش أعدم 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن "الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق م...

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