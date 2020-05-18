2020/05/18 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلن قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي منع دخول اي مواطن للمحافظة لايحمل هوية المحافظة للوقاية من تفشي كورونا .وقال اعلام المديرية أن "قائد شرطة النجف قاد ممارسة أمنية لتأمين الطرق النيسمية بين محافظتي النجف والديوانية ، من أجل منع دخول اي مواطن من المحافظات المجاورة".واوضح ان " قائد الشرطة فتش عددا من سيطرات الاقضية والنواحي، ومنها سيطرة عبد الله ابو نجم وسيطرة سوق شعلان وسيطرة ام الدجيج وسيطرة القادسية ".وأكد ان"قائد شرطة النجف اهمية تطبيق حظر التجوال ووجه جميع السيطرات بمنع دخول اي مواطن من خارج النجف منعا باتا ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف : دخول المحافظة بتوافر هذا الشرط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف : دخول المحافظة بتوافر هذا الشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).