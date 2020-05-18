2020/05/18 | 23:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصف الخبير القانوني والمحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، قرار اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة بتسمية أعضاء لجنة القيم بـ”العشوائي”.وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تواصل اتخاذ قرارات واجراءات عشوائية، حيث قامت اللجنة بتشكيل لجنة قيم بدون وجود لائحة للقيم والسلوك مصادق عليها اصوليا”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يصف قرار تسمية لجنة القيم باتحاد الكرة بـ”العشوائي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يصف قرار تسمية لجنة القيم باتحاد الكرة بـ”العشوائي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).