إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث

2020/05/18 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني باطلاق سراح المعتصمين الذين اعتقلوا صباح الاثنين أمام حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتصموا أمام حقل الأحدب النفطي، الذي بسببه تم قطع جميع الطرق الرئيسة مساء اليوم في الكوت وكان هناك تصعيد غير مسبوق وحرق اطارات".

وكان مصدر أمني وشهود عيان قد أبلغوا شفق نيوز، بأن القوات الامنية اقتحمت خياما للمعتصمين امام حقل نفطي في محافظة واسط جنوبي العراق.

وابلغ المصدر والشهود شفق نيوز، بأن القوات الامنية اضرمت النيران بخيام المعتصمين واعتقلت عدداً منهم أمام حقل الأحدب في واسط.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليل من إفراج السلطات عن أربعة ناشطين اعتقلوا في محافظة الديواني، الاثنين، بتهمة التخريب والتحريض على العنف.

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