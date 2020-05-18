الكاظمي يطلب من الكتل السياسية المساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية

2020/05/18 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجود تحديات لاستكمال الكابينة الوزارية،وفيما اشار الى التدني الخطير في موارد البلاد والبحث لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب،تعهد بعدم إصدار أي أمر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة.

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