أعلام المثليين ترفرف في بغداد

2020/05/18 | 23:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي لعل الغريب في القريب، أو البعيد من الزمن ان غير المثليين هم الشواذ، والمثليون هم النخبة.ملاحظة.الرجال الذين هرعوا الى بيت لوط عندما كان ملائكة العذاب في بيته، وظنوا أنهم رجال، وكانوا يطلبونهم لينكحوهم، كان هولاء الرجال لايرغبون في نسائهم، والمصيبة إن لوطا عرض عليهم بناته ليتخلص من الحرج! الملائكة ضيوفه.والسؤال […]

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