2020/05/18 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كي لا تنتهي ليبيا إسكندرونَهُ المغاربي – فؤاد مطر في زمن الحجْر مع أفراد العائلة بداعي الحذر من لسعة كورونية تُلحق الأذى به أو بمن حوله من كبار وصغار يُكثر المرء من تنويع المحطات الفضائية بغرض التسلية والترويح عن النفس، فضلاً عن تناسي التشوق إلى الشراب والطعام في إنتظار أن يؤذِّن المؤذِّن لحلول المغرب من اليوم […]

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