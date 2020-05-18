“أصابع كوفيد-19”.. اعراض جديدة تحير الاطباء

2020/05/18 | 23:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ما زال فايروس كورونا يدهش العلماء يوماً بعد يوم بغموضه الذي يشل قدرتهم على التنبؤ بقدراته وخصائصه ومآلاته.السؤال الأحدث: ما علاقة الفيروس بأصابع القدمين؟ الجواب لدى أطباء الجلد.مؤخراً بات العديد من الأطباء المختصين بالجلد والبشرة يعاينون أصابع أقدام عبر صور ترسل إليهم من المرضى أو من خلال المعاينة عبر اتصالات الفيديو، لأن نوعاً […]

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