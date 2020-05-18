2020/05/18 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة ارضية تضرب محافظة عراقية والنقل توضح احداثياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب محافظة عراقية والنقل توضح احداثياتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب محافظة عراقية والنقل توضح احداثياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).