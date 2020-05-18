الكاظمي يكشف عن التحديات التي تواجهه ويؤكد: لم أجد وأنا أتسلم المسؤولية إلّا خزينة شبه خاوية!

2020/05/18 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن التحديات التي تواجهه بعد نيل حكومته ثقة البرلمان...





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