مصدر حكومي يوضح بشأن رواتب شهر آيار واحتمالية توزيعها قبل العيد

2020/05/18 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أوضح مصدر حكومي، الاثنين (18 آيار 2020)، بشأن رواتب شهر آيار واحتمالية توزيعها قبل العيد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله: إن " الحكومة ستدفع رواتب الموظفين كاملة لشهر ايار"، مؤكداً ان "عطلة عيد الفطر المبارك قد تؤثر في موعد صرف الرواتب حتى نهاية الشهر او مطلع حزيران لكنها مؤمنة".

واضاف ان "هناك اجراءات في مجلس الوزراء لعدم تكرار ما حصل مع رواتب المتقاعدين".

وكان مصرف الرافدين، اكد في وقت سابق، أنه سيباشر صرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر أيار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة.

وقال المكتب الإعلامي إن "المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي في ما يخص دوائر التمويل المركزي".

وأضاف أن "دوائر التمويل الذاتي فسيتم صرف الرواتب وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية" مشيراً إلى أن "المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف".

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