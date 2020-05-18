بمشاركة محلية واجنبية.. انطلاق مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي

2020/05/18 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق مساء اليوم الاثنين، مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في إيران بمشاركة مؤسسات محلية واجنبية والذي سيكون ليومي الاثنين والثلاثاء، من الأسبوع الحالي وعلى مدى ساعتين من السادسة ولغاية الثامنة مساءاً.انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي وفقا لموقع “بيام الاربعين” الاخباري، انه نظرا الى الظروف الراهنة اثر جائحة كورونا في ايران وباقي بلدان العالم، […]

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