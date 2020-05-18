مصرف الرافدين ينفي توجيه المالية بإيقاف صرف رواتب الموظفين ويحذر من الشائعات

2020/05/18 | 23:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفى مصرف الرافدين، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مانشرته بعض وسائل الاعلام عن صدور توجيهات من وكيل وزارة المالية طيف سامي عارية عن الصحة تماما ولا أساس لها إطلاقًا ولا يوجد مثل […]

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