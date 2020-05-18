المالكي يدعو الحكومة العراقية لاتخاذ قرارها الرسمي بإبعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم المثليين بالعراق

2020/05/18 | 23:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الحكومة العراقية لاتخاذ قرارها الرسمي بإبعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم المثليين في العراق.وقال المالكي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، “بعد ان قامت سفارة الاتحاد الأوربي وسفارتا كندا وبريطانيا بممارسة عمل لا علاقة له بالمهام الدبلوماسية اذ تم رفع علم الشاذين والمثليين في […]

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