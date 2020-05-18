الكاظمي يحذر من فوضى : خزينة الدولة خاوية

2020/05/18 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادحذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من توجه البلاد نحو الفوضى، مؤكدا إلتزامه بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وضمان نزاهتها. وقال الكاظمي في مقال له في صحيفة الزمان ، إن "التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب"، مردفا "وجدت خزينة الدولة شبه خاوية بسبب الفساد". وأضاف"أواجه وعوداً متناقضة للكتل في استكمال الحكومة، وآذاناً غير صاغية في تصحيح المسار"، محذراً من أن "البلاد مهددة، وقد يواجهنا الإنحدار للفوضى".وأكد إلتزامه بإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن، وضمان نزاهتها"، مشدداً "لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين، ومن يقوم بذلك سيقدم للعدالة". وتابع: "سأمضي بتعهداتي، كرد على من نبهني بأنني بلا حزب ولا كتلة تحميني"، مشيراً إلى "اتخاذ كل التدابير العاجلة لمواجهة الازمة المالية والفساد وكورونا".

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