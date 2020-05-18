كردستان تعلن فرض حظر تجوال شامل في عيد الفطر

2020/05/18 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان مساء الإثنين،، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر وحتى 72 ساعة.وقالت الوزارة في بيان ان "حظر التجوال سيبقى مستمرا لغاية الأول من أيام عيد الفطر وكل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته".وتضمنت مقررات وزارة الداخلية بإغلاق كافة المحال التجارية والافران ،وكافة الأماكن التي تم فك الحظر عنها مسبقا.ويستثنى من حظر التجوال ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي، القوات الأمنية والفرق الصحية والاسعاف.

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