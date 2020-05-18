2020/05/18 | 23:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك الحشد الشعبي، الاثنين، مع عناصر داعش الإرهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان قوة من اللواء 23 دخلت بمواجهات عنيفة مع داعش بعد اقدامه على تفجير خطوط نقل الطاقة في ناحية العظيم شمالي ديالى.واضاف ان الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش في ناحية العظيم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش في ناحية العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).